СМИ узнали о завещании основателя IKEA

Все свое состояние основатель всемирно известной компании IKEA Ингвар Кампрад, скончавшийся 27 января, завещал разделить на две части. Одна из них отойдет его детям, вторая - на финансирование различных проектов в Северной Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, которым удалось узнать текст завещания одного из самых богатых людей планеты.

В частности, деньги Кампрада пойдут на социальные проекты в провинции Норрланд.

"Он хотел, чтобы молодежь жила там и не была вынуждена уезжать оттуда", - цитируют СМИ главу Фонда IKEA и бывшего спикера семьи Кампрада Пера Хеггенеса.

Именно в этот фонд и поступит часть средств из состояния покойного миллиардера.

Впрочем, конкретные суммы не названы, поскольку состояние Кампрада из-за сложной структуры созданного им концерна оценивалось лишь приблизительно. Вероятно, речь может идти о сумме около 750 млн крон, что сопоставимо с 91 млн долларов.