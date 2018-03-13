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13.03.2018 15:53
Рубрика: Спорт

Судья Вилков после грубых ошибок продолжит работу в ФНЛ

Текст: Данила Жиляев

Арбитр Михаил Вилков, допустивший ряд грубых ошибок в нескольких матчах Российской футбольной премьер-лиги, продолжит работу в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - втором по силе дивизионе. Об этом сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Вилков подвергся критике после матча "Амкар" - "Арсенал". В интервью "РГ" он объяснил, в чем, по его мнению, заключались ошибки и отметил, что, хоть ему и стыдно, извиняться он не намерен. Между тем, сам Будогосский принес извинения пермскому клубу.

"Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы - некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе - это факт, он должен получать практику, - приводит слова Будогосского "Спорт-Экспресс". - Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу. Другое дело - работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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В матче "Амкар" - "Арсенал" Вилков принял несколько ошибочных решений. В частности, он назначил пенальти за фол против Артема Дзюбы, хотя нарушение было совершено за пределами штрафной площади пермяков. Кроме того, он ошибочно удалил двоих игроков "Амкара" - Фегора Огуде и Дмитрия Белорукова.

Стоит отметить, что и в предыдущей игре действия арбитра также оставили ряд вопросов. Он судил матч между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0) и вынес несколько неверных решений.

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