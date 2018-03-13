Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4

Компания Toyota опубликовала первое тизерное изображение нового поколения RAV4. Вместе с этим японцы объявили и дату премьеры новинки - автомобиль представят публике 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.

Первая фотография, как это часто бывает, экстерьер не раскрывает, но зато позволяет оценить силуэт. Видно, что популярный SUV получил более вытянутый капот и массивный козырек заднего спойлера.

Ранее, напомним, новинка несколько не раз была замечена во время дорожных испытаний. Судя по шпионским фото, дизайн модели претерпит серьезные изменения. Внешность машины станет напоминать концепт FT-AC.

Технические детали пока не разглашаются. Впрочем, уже известно, что новый RAV4 построен на модульной платформе TNGA и будет предлагаться как минимум в традиционной бензиновой и гибридной версиях.

Toyota RAV4 традиционно любят в России, считая автомобиль надежным и неприхотливым в эксплуатации. По итогам 2017 года "рафик" стал самым продаваемым в России кроссовером среднего ценового диапазона. Впереди него были только Hyundai Creta и Renault Duster, которые стоят значительно дешевле.

В России автомобиль нынешней генерации предлагается с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 146 и 180 лошадиных сил, а также со 150-сильным дизелем 2,2 литра. Начальный бензиновый двигатель работает в паре с вариатором или МКП, а более мощный - с 6-ступенчатым "автоматом". Дизель агрегатируется только с 6 ступенчатой автоматической трансмиссией. Цены на машину в России начинаются от 1 449 000 рублей.

В конце прошлого года в нашей стране стартовали продажи RAV4 с "Яндекс.Авто". Новая платформа отечественной разработки объединяет сразу несколько популярных интернет-сервисов. В итоге водитель получает единовременный доступ к навигатору, прогнозу погоды, стримингу музыки, браузеру для серфинга в интернете, услугам телефонии - причем всем этим можно управлять голосом, практически не отвлекаясь от вождения.