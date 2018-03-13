Трамп: Помпео продолжит восстанавливать позиции США в мире

Майк Помпео, назначенный госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона, продолжит восстанавливать позиции США в мире. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

"Я очень хорошо узнал Майка за последние 14 месяцев, и я уверен, что он подходящий человек для этой работы в данный критически важный момент. Он продолжит нашу программу восстановления позиций Америки в мире, будет укреплять наши союзы, противостоять нашим противникам и добиваться денуклеаризации Корейского полуострова", - цитирует американского лидера Bloomberg. По мнению Трампа, опыт Помпео в вооруженных силах, конгрессе и в качестве лидера ЦРУ подготовили его для новой работы.

Разрекламировав таким образом Помпео, президент США призвал Сенат утвердить его кандидатуру в качестве нового государственного секретаря.

Помпео родился в городе Ориндж (штат Калифорния) в 1963 году. С 1986 по 1991 год служил в армии. Затем он получил ученую степень в Гарварде и работал адвокатом. Член Республиканской партии, в 2011-2017 годах, представлял штат Канзас в Конгрессе США. С ноября 2016 года возглавлял Центральное разведывательное управление.