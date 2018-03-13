Трейлер: Содерберг представляет новую экспериментальную фантастику

Вышли постер и трейлер экспериментального киберпроекта Perfect при участии Стивена Содерберга и Flying Lotus.

Режиссером сновиденческого проекта, который своей камерной футуристичностью напоминает гибрид андроидной нейропараболы "Из машины" с холодной дизайнерской электрошок-фантазией "По ту сторону черной радуги", стал Эдди Алказар (документальная драма "Тапиа").

Стоит отметить, что среди продюсеров числится страстный фанат технических экспериментов Стивен Содерберг, а за музыкальное сопровождение отвечает эксцентричный джазовый битмейкер Flying Lotus, также принявший немалое участие в создании картины.

До этого Алказар и музыкант работали вместе над монохромной инопланетно-хтонической короткометражкой с нецензурным названием.

По сюжету нового проекта молодой человек, соблазненный генно-инженерной рекламой превращения его в полубога, поселяется в клинику, где бурное прошлое всех обитателей исправляется с помощью имплантатов.

Однако со временем юноша понимает, что темная сторона подсознания начинает превращать окружающий мир в ловушку.

Perfect, thriller de ciencia ficción dirigido por Eddie Alcazar que pasará por SXSW, nos trae su trailer https://t.co/A2rGQDm9KP pic.twitter.com/zQE3oH45nX — Cine maldito (@CineMaldito) 9 марта 2018 г.

В ролях: Эбби Корниш, Кортни Итон, Мартин Сенсмейер, Тао Окамото, Гарретт Уоринг и др.

Дата релиза пока отсутствует.