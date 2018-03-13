В МХТ имени Чехова назначен врио директора

Первый заместитель худрука-директора Московского художественного театра имени Чехова Юрий Кравец станет временно исполняющим обязанности директора театра.

Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры России Александра Журавского.

"Временно исполняющим обязанности (директора театра - "РГ-Кинократия") будет назначен заместитель Олега Павловича - Юрий Кравец", - процитирован Журавский.

Добавивший, что пока преждевременно обсуждать, кто возглавит творческую работу труппы.

"Сейчас самое главное - достойно проводить Олега Павловича, отдать дань уважения, дань памяти великому артисту, человеку, с чьим именем были связаны последние десятилетия МХТ", - подчеркнул замминистра.

Олег Павлович Табаков, сменивший на посту директора театра скончавшегося в 2000 году Олега Ефремова, умер вчера на 83-м году жизни.

Прощание с Табаковым состоится 15 марта в МХТ имени Чехова. В тот же день великого артиста и педагога похоронят на Новодевичьем кладбище.