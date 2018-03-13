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Рубрика: Дороги

В Москве появятся дорожные знаки нового типа

Текст: Светлана Батова

В Москве вскоре начнут еще один эксперимент с дорожными знаками. Вместо знаков на растяжках над дорогой будут установлены два указателя по бокам проезжей части.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного центра организации дорожного движения, знаки, указывающие направления движения по полосам, должны быть, согласно ГОСТу, размещены на растяжках над дорогой. Дабы не загрязнять пространство визуально, возможно применение как раз нового варианта.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Вместо громоздких конструкций над проезжей частью будут установлены два указателя: один указатель будет направлять движение машин по нескольким правым полосам, второй - по левым. Эксперимент начнется в конце марта-начале апреля.

Новые знаки появятся на перекрестках, расположенных по адресам:

− ул. Дубравная, перед перекрестком с ул. Барышиха в обоих направлениях;
− ул. Люблинская, перед перекрестком с Марьинским бульваром при движении в центр;
− Чонгарский бульвар, перед перекрестком с Варшавским шоссе;
− Кленовый бульвар, перед перекрестком с ул. Коломенская;
− ул. Куусинена, перед перекрестком с ул. 3-я Песчаная при движении в сторону Хорошевского шоссе.

Эксперимент пройдет с согласия ГИБДД России.

Инфографика: ЦОДД
#дороги