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Рубрика: ПДД

Водительские права начнут продлевать автоматически

Текст: Ангелина Зеленькова
В планах департамента информационных технологий Москвы добиться автоматического продления водительских прав, но при условии отсутствия критического объема нарушений правил дорожного движения.

Такую возможность сейчас столичные власти обсуждают с коллегами на федеральном уровне. Об этом заявил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин на мероприятие "Цифровой город Москва - итоги 2017 года и образ будущего".

Фото: Александр Корольков
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Рассказывая о планах департамента он подчеркнул, что к 2025-2030 гг. поставлена цель объединить все разрозненные платформы Москвы, на которых сейчас предоставляются разные услуги. "Должен быть единый центр, благодаря которому потребитель сможет получать любую услугу ровно в тот момент, в который она ему потребуется, - отметил Алексей Чукарин. - К примеру, мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Сейчас у нас есть все данные, чтобы вовремя, за два месяца до окончания действия прав, проинформировать об этом гражданина и по всем доступным каналам направить ему эту информацию. Но будет еще лучше".

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос с федеральными властями, о возможности продлять автоматически права, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период.