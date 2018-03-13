Володин: Ответственность за покушение на Скрипаля лежит на Британии

Ответственность за покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля лежит на Великобритании, а ее премьер-министр Тереза Мэй пытается отвести подозрения от своей страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Глава нижней палаты парламента прокомментировал заявление Мэй о том, что Россия с большой долей вероятности причастна к инциденту со Скрипалем и его дочерью Юлией. Она сообщила, что отравление произошло боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России.

- Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны, - сказал Вячеслав Володин журналистам.

Он посоветовал коллегам из британского парламента не идти по этому пути, "потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии".

Глава нижней палаты отметил, что истории и с Александром Литвиненко, и с Борисом Березовским это подтверждают. Как только со стороны граждан РФ возникли попытки вернуться на родину, "с ними стали происходить несчастные случаи", отметил Володин.

- Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью, - резюмировал он. - Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но, анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило.

Вячеслав Володин также не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями Великобритании в адрес России по делу экс-полковника ГРУ.

Британская пресса, кроме того, сообщила о том, что в связи с делом Скрипаля Великобритания может ввести меры против ряда российских СМИ - в частности, RT. Одной из мер может стать лишение лицензии на работу в стране.

Если в Великобритании на это пойдут, то Москва даст зеркальный ответ в отношении британских СМИ, считает Володин.

- Если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это, - сказал он.