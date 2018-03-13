Володин: Смена госсекретаря - внутреннее дело США

Перестановки, произведенные президентом США Дональдом Трампом в Госдепартаменте и ЦРУ, - внутреннее дело Вашингтона. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать кадровые решение президента США.

Ранее было объявлено об отставке Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, его место занял глава ЦРУ Майкл Помпео. Последнего же во главе разведывательного ведомства сменила Джина Хаспел.

Вячеслав Володин подчеркнул, что данный вопрос "имеет отношение исключительно к компетенции и полномочиям органов власти Соединенных Штатов Америки".

- Это их внутренние дела, это их решения, и они вправе их принимать, так же как мы вправе принимать все свои решения, и они не вправе вмешиваться в наши вопросы, - резюмировал глава нижней палаты парламента.