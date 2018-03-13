Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Оценками развития военно-политической обстановки в мире и на западных границах Союзного государства обменялись государственный секретарь СБ Республики Беларусь Станислав Зась и его коллега - секретарь СБ Российской Федерации Николай Патрушев.

Кроме того, по информации БЕЛТА, которою предоставили агентству в секретариате СБ Беларуси, руководители ведомств согласовали подходы в противодействии общим угрозам безопасности Беларуси и России.

Стороны обсудили также состояние сотрудничества аппаратов советов безопасности, определили перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия. Состоялись также плановые консультации экспертов аппаратов советов безопасности Беларуси и России.