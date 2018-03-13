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13.03.2018 01:03
Рубрика: В мире

Жителей Техаса после взрывов попросили не открывать подозрительные посылки

После трех взорвавшихся посылок полиция американского города Остин (штат Техас) полиция обратилась к населению с просьбой не открывать подозрительные посылки, особенно от незнакомых адресатов, передает ТАСС. Так власти отреагировали на цепочку инцидентов, жертвами которых стали три человека и еще трое получили ранения.

Фото: REUTERS/Darren Ornitz
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Полиция считает, что все три почтовых отправления сделал один и тот же злоумышленник, но какие цели он при этом преследовал - пока неизвестно.

"Это довольно мощные взрывные устройства, - уточнил шеф городской полиции Брайан Мэнли. - Нужны определенные навыки, чтобы успешно собрать их, чтобы они детонировали".

Одним из возможных мотивов могла быть расовая ненависть, считают в полиции: двое из погибших были афроамериканцами, а третья - латиноамериканкой.

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