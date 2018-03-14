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14.03.2018 13:10
Рубрика: В мире

Ангелу Меркель переизбрали на четвертый срок

Текст: Станислав Хамдохов

Ангела Меркель в четвертый раз избрана бундестагом на пост главы правительства ФРГ. Об этом сообщил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Заседание парламента состоялось в среду в Берлине. Из 709 депутатов бундестага в ее поддержку выступили 364 депутата, при необходимом минимуме в 355 голосов. Всего было признано действительными 688 голосов.

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Как сообщается, итоги тайного голосования депутаты встретили продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне в бундестаге присутствуют ее супруг Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера Герлинд Каснер.

Теперь 63-летняя Меркель должна быть утверждена на посту главы правительства президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В среду также запланировано утверждение министров нового кабинета и проведение первого заседания нового правительства.

В сентябре 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) получил 32,9 процента голосов и был вынужден искать партнера для формирования правительства. Переговоры с "зелеными" и либералами провалились, лишь тогда было принято решение начать консультации с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

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В итоге 12 марта лидеры ХДС/ХСС и СДПГ подписали в Берлине коалиционное соглашение. Оно определяет политический курс будущего правительства ФРГ на следующие четыре года.

Ангела Меркель идет на рекорд своего "крестного отца" в политике Гельмута Коля, который оставался у власти в Германии 16 лет.

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