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14.03.2018 15:03
Рубрика: Общество

Найдена нетронутая гробница "Армагеддона"

Текст: Денис Передельский
Фото: Peter Lanyi / The Israel Museum Фото: Peter Lanyi / The Israel Museum
Фото: Peter Lanyi / The Israel Museum

В Израиле археологи в ходе раскопок в древнем ханаанском городе Мегиддо обнаружили нетронутое захоронение возрастом около 3600 лет с останками знатных людей. Об этом сообщает National Geographic.

Фото: depositphotos.com
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Находка была сделана на севере страны. От названия ханаанского города-государства Мегиддо произошло греческое слово "Армагеддон" (гора Мегиддо). Ханаан - это собирательное название для царств, располагавшихся между Древней Месопотамией и Древним Египтом.

Еще в 2016 году археологи обнаружили коридор в погребальную камеру. В результате кропотливой работы было найдено нетронутое захоронение, которое датируется 1600-1700 гг. до н.э. В гробнице были обнаружены останки трех человек: ребенка возрастом 8-10 лет, женщины возрастом 30 лет и мужчины возрастом 40-60 лет.

Возможно, это была одна семья, причем знатная. Во-первых, гробница расположена рядом с царским дворцом. Во-вторых, в ней находилось большое количество ценных предметов. Так, голова мужчины была украшена золотой диадемой, а шея - золотым ожерельем. Также найдены золотые и серебряные кольца, броши, браслеты, булавки и другие украшения.

Все изделия были изготовлены очень искусными мастерами. Кроме того, в захоронении обнаружены керамические сосуды и каменные кувшины, предположительно, привезенные из Древнего Египта и Кипра.

Кстати

Мегиддо был одним из крупнейших городов-государств Ханаана. Он расположен у стратегически важного прохода через горную гряду Кармель. В XV веке до н.э. египетский фараон Тутмос III в битве при Мегиддо разбил войско ханаанских царей.

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