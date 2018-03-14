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14.03.2018 18:46
Рубрика: В мире

Ассанж прокомментировал выступление британского премьер-министра

Текст: Константин Волков

Создатель сайта утечек WikiLeaks Джулиан Ассанж прокомментировал выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в котором она пообещала выслать российских дипломатов и предпринять ряд жестких мер в отношении РФ.

По словам Ассанжа, британский премьер сейчас в сложном положении. "Если российская сторона действительно стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, то это, скорее всего, сделано чтобы спровоцировать ответ со стороны Лондона. При этом Москва уже просчитала свои действия. Чтобы избежать такой ловушки, нужна очень большая изобретательность", - написал Ассанж на своей странице в Twitter.

Фото: EPA
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При этом само выступление Мэй он назвал "очень предсказуемым".

"Неудавшаяся попытка выслать российского посла может быть расценена лишь как слабость… или же надо признать, что российский посол очень полезен сейчас для Соединенного королевства", - написал основатель WikiLeaks.

Ассанж в настоящее время продолжает скрываться от судебного преследования на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Скандал возник после того, как в начале марта на скамейке в торговом центре британского города Солсбери были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, получившие отравление в результате воздействия неизвестного вещества, предположительно - нервно-паралитического действия.

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