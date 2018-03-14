Британия объявила о высылке российских дипломатов

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Она уточнила, что россиянам дается неделя на сборы. Это самая большая высылка дипломатов за более чем 30 лет.

Мэй также отметила, что теперь Британия будет проводить проверки российских частных самолетов, заморозит "сомнительные счета".

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Предполагается отравление неизвестным веществом. В настоящее время они находятся в больнице.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отверг все обвинения, назвав их "чушью". Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что РФ не имеет никакого отношения к инциденту с Сергеем Скрипалем. Он также заявил, что Москва не приемлет языка ультиматума.

