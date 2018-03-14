Chrysler Pacifica: Будут ли покупать в России минивэн за 4 млн рублей

Сегмент минивэнов в России - не самый объемный. Поэтому появление любого нового автомобиля вызывает неподдельный интерес. Компания Chrysler привезла к нам Pacifica - модель, за которую нужно отдать 4 млн рублей. "РГ" разобралась, стоит ли американец таких денег.

Как снаружи

Минивэны нельзя назвать главными модниками в автомобильной индустрии. Да и большой семейный автобус не обязан поражать всех своей красотой. Вот и Pacifica визуально не очень-то и бросается в глаза.

Разве что габариты поражают. Автомобиль практически по всем данным превосходит базовые версии Volkswagen Transporter, Ford Tourneo и Peugeot Traveller. Колесная база Pacifica - 3078 мм, длина - 5219 мм, а ширина - 1998 мм.

За внешность автомобиля отвечала Ирина Заватская. Кстати, бывшая наша соотечественница. Она уехала из Ташкента в 15 лет, а затем выучилась на дизайнера в кливлендском Институте искусств. Получив практику в General Motors, в 2005 года перешла в Chrysler и заняла должность ведущего дизайнера в мичиганской студии.

Спереди Pacifica почти полностью повторяет седан Chrysler 200, но в остальном минивэн получил свои черты. Одна из особенностей - оранжевые фонари над колесными арками.

Хотя меня лично дизайн и не впечатлил, зато его оценили на столичных АЗС. Во время теста трижды пришлось доливать бензин. И дважды заправщики искренне восхищались тому, что видят новую Pacifica в России. А уж их, учитывая, сколько машин они видят в день, не так и легко удивить.

Как внутри

Интерьер восхищает - других слов и не подберешь. Оказавшись в салоне машины, сразу забываешь о том, что это все-таки минивэн, а автомобили этого сегмента нечасто балуют пассажиров дорогой отделкой. Приятная на ощупь кожа, мягкий пластик, качество материалов просто на высоте.

Приборы Pacifica получила от седана Chrysler 200, шкалы и экран трип-компьютера читаются неплохо. Не всем может понравиться синяя подсветка, но меня она ничуть не напрягала. Минус только в том, что ее нельзя поменять на другую.

У минивэна 8,4-дюймовый дисплей мультимедийки Uconnect. По качеству графики, скорости работы и логике размещения опций - это одна из самых продвинутых систем, что приходилось видеть. Есть навигация, Apple и Android-устройства очень быстро и легко подружить c Uconnect.

Но вот обогрев сидений, как и вентиляцию, можно включить только через мультимедиа. Это удивило. К тому же, при минус 17 градусах завис дисплей, включить обогревы не получилось, и вот тогда-то и мелькнуло в голове, что надежнее физических клавиш ничего пока не придумали.

И спасибо, что у Chrysler они все-таки остались. Кнопки настройки станций приемника, регулировки громкости, управления передней частью трехзонного климат-контроля, отключения стабилизации, контроля за полосностью, ассистента парковки и парктроников расположились на центральной консоли.

Для чего предназначен Pacifica, стало понятно сразу - это окунуть в комфорт и уют всех, кто находится в салоне. Между кресел первого ряда очень много свободного места. И здесь американцы уместили кучу полезных вещей: выдвижной ящик, слот проигрывателя Blueray-дисков, напольное углубление с 12-вольтовой розеткой и портом USB, блок с подстаканниками и еще один бокс под шторкой.

На втором ряду (а здесь два кресла) у пассажиров есть сенсорные мониторы, которые выполнены в виде складывающихся в спинку экранов. Если у вас нет фильмов или музыки, можно запустить компьютерные игры (вроде шашек, пасьянса или бинго). Плюс прилагается специальный мешочек, где можно найти беспроводные Hi-Fi-наушники. Так что дети уж точно не будут вам докучать.

Как и те, кто разместится на третьем ряду. Ведь там полноценные места, где тесно не будет даже взрослым. При этом у пассажиров есть USB, подстаканники, обычная розетка на 110В и панорамная крыша.

Еще один неоспоримый плюс - это то, как быстро у Pacifica трансформируется салон. Нажимаешь на клавишу - и за минуту убирается дальний диван, дергаешь за ремешок - и кресла второго ряда прячутся в подпольные ниши. Да и складывать кресла можно по отдельности, увеличивая тем самым пространство для пассажиров или приумножая кубометры пространства в багажнике.

Перевезти всю семью с кучей вещей с одного места на другое? Нет проблем. Как и cделать на время из Chrysler мини-грузовичок. К черту доставку на дом, дорогая, я сделаю все сам!

Как едет

В России минивэн предлагают только с 3,6-литровым бензиновым двигателем Pentastar мощностью 279 л.с., который идет в связке с 9-ступенчатым "автоматом" ZF 9HP48.

Учитывая, что машина весит больше 2 тонн, ждать от Pacifica ураганного разгона было бы преступлением. Да и не для этого покупают такие машины. Впрочем, медленным Chrysler точно не назовешь. До "сотни" этот аппарат разгоняется за 7,4 секунды - весьма неплохо для минивэна.

Прикосновение к акселератору сразу отражается на автомобиле, машина едет активно с первых же секунд. Но полностью атмосферная "шестерка" раскрывается после 4000 об/мин. Да и звук у мотора что надо! Сочный, озорной рык врывается в салон. Двигатель и "коробка" отлично понимают друг друга, никаких дерганий нет и в помине.

Отлично показала себя и подвеска. Спереди здесь MacPherson, сзади - многорычажка. А специально разработанные для Pacifica амортизаторы сделали подвеску очень энергоемкой. За время теста приходилось тестировать машину в разных условиях: как в городе, так и на трассе. Лежачие полицейские, стыки, мелкие неровности - во всех случаях машина показала себя уверенно. Так что от тряски по колдобинам дети не зальют вам колой все сиденья.

Если вы раньше никогда не сидели за рулем минивэнов, то это не беда, привыкнуть к управлению Pacifica не составит никакого труда. Американец отлично держит дорогу, а на поворотах он и не такой уж валкий, как может показаться заранее. Информации на руле достаточно и при этом он не слишком тяжелый. Проблема только в одном - он настолько плавно пожирает километры за километрами, что иногда проходится включать музыку погромче и делать незапланированные остановки, чтобы не потерять бдительность и не уснуть.

Посадка у водителя почти автобусная, а обзорность просто великолепная. Хотя, конечно, сначала без системы кругового обзора вам не обойтись - запарковать махину в 5,2 метра в узких дворах легко не получится. Плюс ко всему - у Chrysler есть система автоматической парковки.

Вообще американцы запихнули в минивэн достаточное количество новомодных опций. Мониторингом слепых зон, активным круиз-контролем и системой удержания в полосе сейчас уже никого не удивишь.

Но у Pacifica есть и очень интересная вещь: система контроля движущихся перпендикулярно объектов. Если вы проигнорировали предупреждающие звуковые сигналы, автомобиль остановится самостоятельно перед другой машиной. Chrysler среагирует и в том случае, если перед вами неожиданно возникнет пешеход.

Расход? В городе он колебался от 15 до 17 литров. А если встрять в большую пробку, то этот показатель может быть и больше. На трассе потребление горючего падает до 13 литров. Ничего удивительного в этом нет, что еще ждать от V6.

Что в итоге

4 миллиона за минивэн. Такая цифра впечатлит и тех, кто в автомобилях особо и не разбирается. Pacifica - идеальная машина для большой семьи. Длительные путешествия перестанут быть испытаниями, став лишь увеселительными поездками. В этом минивэне все продумано до мелочей, а качество исполнения на высоте.

На нашем рынке у Chrysler просто нет конкурентов. Volkswagen Multivan еще дороже, как и Toyota Alphard (японца, впрочем, в соперники можно записать с натяжкой).

Другое дело, что в России, где страсть к кроссоверам и внедорожникам просто безгранична, пока мало людей, которые готовы расстаться с такой внушительной суммой ради Pacifica. Ну перед кем ты будешь хвататься, что купил минивэн по цене квартиры в Подмосковье? При прочих равных выбор всегда будет сделан в пользу статусного SUV. И с этим, увы, ничего не поделаешь.