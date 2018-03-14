Дмитрий Медведев одобрил стратегию развития российского автопрома

После специального совещания под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященного стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2025 года, глава правительства одобрил и утвердил документ, подготовленный министерством промышленности и торговли.

"Рынок начал восстанавливаться. По итогам года на российских предприятиях было произведено почти на 20% больше машин, чем годом раньше", - отметил премьер во время обсуждения вопроса. И обратил внимание участников обсуждения, что положительная динамика на автомобильном рынке России может привести к усилению конкуренции, если на рынок вернутся марки, ранее покинувшие его из-за кризиса: "Рынок у нас в этом смысле открытый, и к усилению конкуренции нужно готовиться", - подчеркнул Медведев.

Новая стратегия приходит на смену аналогичному документу, принятому в 2010 году и уже выполнившему задачу обеспечения потребностей рынка за счет внутреннего производства автомобилей. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV) в РФ выросли в годовом выражении на 11,9% - до 1,59 млн. В январе 2018 года продажи легковых автомобилей и LCV, по данным АЕБ, возросли на 31,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 102,464 тыс.

Россия сделала качественный переход от страны-импортера подержанной автомобильной техники к стране с развитым сборочным циклом. Теперь пора решать новые задачи, решать системные проблемы отрасли, включая низкую долю экспорта, слабую динамику развития производителей автокомпонентов и неготовность к выводу на рынок новых продуктов. Реализация Стратегии должна увеличить выручку автопроизводителей до 2,5 трлн рублей ежегодно, рост внутреннего рынка - до 2,5 млн автомобилей, повышение уровня локализации автомобилей - до 70 - 80%, и т. д. Документ предусматривает выпуск к 2025 году на российский рынок автомобилей с принципиально новыми свойствами уровня развитых стран.