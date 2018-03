Фото: Роб Зомби приступил к съемкам сиквела "Изгнанных дьяволом"

На улице любителей добротных и крепких хорроров праздник: значимый для жанра индастриал-метал музыкант и по совместительству режиссер Роб Зомби сделал приятный сюрприз поклонникам, объявив о том, что уже стартовала работа над его новым фильмом "Изгнанные дьяволом 2: Трое из ада" (The Devil’s Rejects 2: Three from Hell).

Как нетрудно догадаться, речь идет о сиквеле картины 2005 года "Изнанные дьяволом" (The Devil’s Rejects), которая, в свою очередь, является спин-оффом кинодебюта Роба - слэшера "Дом тысячи трупов".

О развитии брутальной франшизы, которое, учитывая концовку второго фильма, весьма интригует, в своем Instagram сообщил сам творец, выложивший накануне лаконичную фотографию со съемочной площадки и кровожадно констатировавший: "Первый день съемок "Троих из ада"! Убийства и безумия продолжаются!".

Напомним, последний на данным момент фильм Зомби - кислотно-ностальгический ужастик "31" - вышел в 2015 году. А недавно он озвучил одного из персонажей "Стражей галактики 2".