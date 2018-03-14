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14.03.2018 10:06
Рубрика: Общество

14 марта: Хокинг умер в один день с Марксом и в день рождения Эйнштейна

Фото: Justin TALLIS / AFP, РИА Новости, wikimedia.org Фото: Justin TALLIS / AFP, РИА Новости, wikimedia.org
Фото: Justin TALLIS / AFP, РИА Новости, wikimedia.org

Знаменитый английский физик Стивен Хокинг умер этой ночью в Кембридже. Скорбное событие пришлось на 14 марта.

Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Самые известные заявления и "страшилки" Стивена Хокинга

К сожалению люди умирают каждый день, но так уж совпало, что один из самых известных ученых последних десятилетий скончался в один день с другим гигантом науки - Карлом Марксом.

Автор "Капитала" и соавтор "Манифеста коммунистической партии" умер 14 марта 1883 года в Лондоне и похоронен на Хайгейтском кладбище.

Маркса выслали из Германии в 1849 году, и после скитаний по Европе он с семьей до самой смерти жил в Лондоне.

14 марта связано и с другим именем, которое знают во всем мире. В 1879 году именно в этот день родился Альберт Эйнштейн.

Лауреат Нобелевской премии по физике, один из основателей современной теоретической физики, почетный доктор почти всех ведущих университетов мира, член многих Академий наук.

Как и в случае с "Капиталом" Маркса, каждый слышал и про теорию относительности Эйнштейна. Да и не только слышал, но и хотя бы в школе сталкивался.

Все три человека, про которых мы совсем вкратце рассказали в заметке, оставили огромный след в истории. Их вклад в науку и развитие человечества бесценен.

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