Источник назвал основную версию смерти Глушкова в Лондоне

Основная версия смерти российского предпринимателя Николая Глушкова в Лондоне - самоубийство. Следствие не видит в этой трагедии криминального следа. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в окружении соратника покойного бизнесмена Бориса Березовского.

"Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день - это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - заверил источник.

По его словам, Глушков вел судебные тяжбы, которые касались его финансового состояния, и на этой почве длительное время пребывал в депрессии. Более того, ранее предприниматель уже "пытался покончить с собой".

Источник также подтвердил ранее распространенную Скотленд-Ярдом информацию о том, что следствие не связывает смерть Глушкова и отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля.

Николай Глушков был найден мертвым в собственном доме в Лондоне. Он скончался 12 марта.

Предприниматель, ранее судимый за финансовые преступления, в 2017 году был заочно приговорен Савеловским судом Москвы к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей по делу о хищении средств авиакомпании "Аэрофлот". В 2010 году Глушков получил в Великобритании политическое убежище.