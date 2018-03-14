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14.03.2018 18:02
Рубрика: Власть

Косачев: Лондон ведет крайне грязную политическую игру

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Великобритания ведет в отношении России нечестную политическую игру то ли в силу подлости и цинизма элит, то ли по глупости.

"Великобритания, вытаращив глаза от преисполненности собственным величием, объявляет крестовый поход против России", - написал он в Facebook, комментируя решение британских властей выслать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

"То ли зашкалили подлость и цинизм высшей власти в бывшей когда-то великой Британии, то ли эту высшую власть разводят как дурака на четыре кулака", - продолжил сенатор.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Если все делалось сознательно, чтобы вернуть Лондон на позиции ключевого мирового игрока, использовав внешнеполитическую невнятицу США и смену власти в ФРГ, - то это крайне грязная игра", - заявил парламентарий, добавив, что это "очень похоже на фирменный британский стиль". "Не поэтому ли именно там так картинно-подозрительно, как в британских детективах, все время гибнут шпионско-экономические мигранты, чего не происходит в других странах с менее слабыми детективными традициями?" - добавил Косачев.

"Еще раз. Мотива нет. Доказательств нет. Следствие не проводилось. Приговор вынесен. Казнь приведена в исполнение. Шерлок Холмс переворачивается в гробу", - заключил он.

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