Британия вышлет российских дипломатов

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов, им дается неделя на сборы. Об этом заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй 14 марта, выступая в парламенте на слушаниях, посвященных делу Скрипаля.

Кроме того, она заявила, что отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она пригрозила, что Лондон начнет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит "сомнительные счета".

Речь идет об отравлении неизвестным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они были найдены в бессознательном состоянии на скамейке в торговом центре британского города Солсбери.

Ранее 14 марта посол РФ в Соединенном королевстве Александр Яковенко был вызван в МИД Британии, где дипломату было заявлено, что отравление Скрипаля и его дочери является "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного королевства.

Яковенко в свою очередь предупредил британскую сторону о ответных мерах в случае высылки дипломатов. "Все, что бы было сделано сегодня британским правительством, совершенно неприемлемо, и мы считаем это провокацией", заявил он британскому телеканалу SkyNews после визита в МИД Британии.

14 марта в 22:00 по Москве состоится срочное совещание Совбеза ООН, на котором британская сторона намерена проинформировать членов совета о расследовании "нападения с использованием нервно-паралитического вещества" в Солсбери.



