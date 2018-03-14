Британия призвала провести срочное совещание Совбеза ООН

Речь идет об отравлении неизвестным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Соединенного королевства при ООН, Совбез ООН проведет открытое заседание по данному вопросу 14 марта в 22:00 по московскому времени.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что к отравлению с высокой степенью вероятности может быть причастна российская сторона. Она также потребовала, чтобы Москва до среды предоставила подробные объяснения, пригрозив в противном случае ввести "очень серьезные меры" в отношении РФ.

При этом Россия отвергает какую-либо причастность к происшествию в Солсбери. Москва заявила также, что хотела бы ознакомиться с материалами дела, однако Лондон пока не дал на это согласия.

Предполагается, что Мэй в ближайшие часы, после того как закончится совещание Совета по нацбезопасности соединенного королевства, выступит в парламенте, где расскажет о планируемых в отношении России мерах.