Британия призвала провести срочное совещание Совбеза ООН

Речь идет об отравлении неизвестным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По данным ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Соединенного королевства при ООН, Совбез ООН проведет открытое заседание по данному вопросу 14 марта в 22:00 по московскому времени.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что к отравлению с высокой степенью вероятности может быть причастна российская сторона. Она также потребовала, чтобы Москва до среды предоставила подробные объяснения, пригрозив в противном случае ввести "очень серьезные меры" в отношении РФ.
При этом Россия отвергает какую-либо причастность к происшествию в Солсбери. Москва заявила также, что хотела бы ознакомиться с материалами дела, однако Лондон пока не дал на это согласия.
Предполагается, что Мэй в ближайшие часы, после того как закончится совещание Совета по нацбезопасности соединенного королевства, выступит в парламенте, где расскажет о планируемых в отношении России мерах.
The UK has called for an urgent meeting of the UN Security Council to update Council members on the investigation into the nerve agent attack in Salisbury. pic.twitter.com/jFQ2HA4JV0— Foreign Office 🇬🇧 (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.