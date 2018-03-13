Британия без суда и следствия назначила РФ виновной за отравление Скрипаля

Британии безразлична любая презумпция невиновности, если та противоречит политическим интересам Лондона. Никакие предложения со стороны Москвы совместно разобраться в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля здесь не помогут.

Сам тон заявлений премьера Британии Терезы Мэй, в истеричной форме требующей от России предоставить полный отчет о программе химоружия "Новичок", имевшей, по мнению британских экспертов, отношение к использованным при покушении на Скрипаля веществам, говорит о нежелании Даунинг-стрит выяснять истину. Как иронично написала немецкая Frankfurt Allgemeine Zeitung, "Мэй настолько далеко высунулась из окна", что заявила о российском следе в покушении на Скрипаля. Остается добавить, что глава британского кабинета это сделала задолго до завершения следствия и, тем более, суда, который мог бы публично оценить найденные "доказательства". Так что у любого стороннего наблюдателя неизбежно возникнет вопрос - почему Мэй спешит с выводами? И для чего премьер, словно намеренно, использует лексику, которая перекрывает Лондону возможность для сотрудничества с Москвой в этом расследовании. Вряд ли после требования Мэй к российскому руководству "отчитаться" и ее угрозы признать случай со Скрипалем "действиями равносильными незаконному применению силы российским государством" на Даунинг-стрит всерьез могут рассчитывать на участие Москвы в совместном расследовании. Пока же гиперторофированная вакханалия вокруг Скрипаля, в которую британцы втягивают другие страны, выглядит заранее подготовленной провокацией, а сама фигура бывшего полковника ГРУ - сакральной жертвой, с помощью которой Лондон рассчитывает поднять геополитическую значимость в условиях развода с Европой. Но следуя логике Мэй, за любым убийством с помощью автомата "Калашникова" должны стоять российские спецслужбы. А за преступлением, совершенным с помощью знаменитого среди коллекционеров всего мира ножа британского спецназа Fairbairn-Sykes, гарантированно стоят "джеймсы бонды" с Альбиона.

Все это мировое сообщество уже проходило. В дипмиссии РФ в Соединенных штатах напомнили Мэй о бывшем госсекретаре США Колине Пауэлле, который тряс пробиркой с белым порошком в зале Совета безопасности ООН", чтобы доказать наличие в Ираке оружия массового поражения. Впоследствии такого оружия в Ираке не нашли, но пробирка в руках госсекретаря стала поводом для вторжения американских войск в суверенную страну. Почерк заранее спланированных провокаций мы сегодня наблюдаем в Сирии, где США перекладывают вину за якобы имевшие место химические атаки на официальный Дамаск и угрожают ударом по позициям сирийской армии. Сообщениям российской стороны о наличии у террористических группировок в Сирии лабораторий по производству химоружия, где производят хлорсодержащие отравляющие вещества, в Вашингтоне верить категорически не желают.

"Откровенно беспокоит сама тенденция - мы тут у себя решили, сами расследовали, сами вынесли приговор, сами судим - написал в Facebook, прокомментировав развернувшуюся в Лондоне антироссийскую истерию, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. - А Россия должна оправдываться даже без предъявления ей доказательств и без участия на всех стадиях процесса".

Впрочем, деградация "королевы судов", как иногда называют Британию, с ее тотальной презумпцией виновности Москвы, существует в отношении России как минимум с XVII века, когда Петр первый сделал нашу страну первоклассной державой и начал тем самым, по мнению властей Альбиона, угрожать британским интересам. Уже в те времена Британия находилась в числе главных европейских "запевал", стремящихся навесить на стремительно развивающуюся Россию все смертные грехи.

Сенатор Игорь Морозов называет покушение на Скрипаля "заготовкой антироссийских сил на Западе", за которой, по его мнению, "последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у российских границ и подготовка к новым ударам возглавляемой США коалиции по правительственным войскам Башара Асада".В интервью РИА Новости Морозов сообщил, что Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы под контролем международных наблюдателей ОЗХО. Причем, как утверждает военный эксперт Виктор Мураховский, один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов более 20 лет назад эмигрировал в США, где в своей книге опубликовал формулу прекурсоров этого химического соединения.

"Даже мне очевидно, что спецоперация по устранению неугодного лица, реализованная профессионалами не должна была бы оставить следов, - рассуждает в Facebook Константин Косачев. - Но в эпизоде со Скрипалем сделано все, чтобы "наследить", а точнее пустить следствие по "единственно верному следу".

С точки зрения Косачева, британские власти обязаны были отработать как минимум две версии, связанные с установлением виновников покушения. Согласно первой - это провокация окопавшихся в Британии ненавистников России. По второй - речь идет о провокации западных спецслужб, которые таким образом удерживают своих политиков в иллюзии "защитников крепости, осажденной Россией" и повышают собственную центральную роль в возникшей критической ситуации. Речь может идти не только о британских спецслужбах, хотя, как считает сенатор, на них подозрение падает в первую очередь.

Видимо, аналогичные сомнения, связанные с делом Скрипаля, первоначально возникли в Белом доме. Во всяком случае, еще в понедельник его пресс-секретарь Сара Сандерс, назвав применение нервно-паралитического вещества против подданных Британии беспределом, отказалась утверждать, что за инцидентом стоит Россия. Но подчеркнула: "США поддерживают своих союзников". Однако во вторник госсекретарь Рекс Тиллерсон продемонстрировал насколько мало американских политиков интересует в деле Скрипаля истина. Тиллерсон утверждал, что в Вашингтоне "абсолютно уверены в расследовании Британии и ее оценках о возможной ответственности России". В связи с этим уже не выглядит странным, что Мэй, не дожидаясь конца следствия, призвала Новую Зеландию и другие страны, присоединиться к запланированным Лондоном новым антироссийским мерам.

Британские СМИ наперебой перечисляют ответные шаги, которые может предпринять Даунинг-стрит в отношении Москвы - от кибератаки на российские правительственные учреждения до объявления России спонсором терроризма. Как с нескрываемой гордостью написала "Гардиан", теперь перед канцелярией премьера открывается целый спектр антироссийских возможностей.

Вот только идея, с которой сразу после покушения на Скрипаля, носился глава МИД Британии Борис Джонсон, о бойкоте Альбионом Чемпионата мира по футболу в России, оказалась нереализуемой (Британия проиграла России право на проведение этого состязания и использует любые подковерные интриги в надежде отыграть ситуацию назад - от Прим. ред). Эксперты Chatham House (крупнейший британский международный центр в области международных отношений - Прим. ред) назвали такой бойкот неэффективным, непопулярным в Британии и выразили уверенность, что его вряд ли поддержат в мире. Эту точку зрения подтвердил опрос, проведенный немецкой бульварной газетой Bild. Издание решило узнать у футболистов сборной, стоит ли им ехать в Россию. К чести спортсменов, спонсоров футбольной сборной и официальных лиц они не поддались на провокацию, хотя свой опрос Bild сопровождала фотографией девочки, якобы пострадавшей от налетов сирийских ВВС в Восточной Гуте.