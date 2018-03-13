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13.03.2018 13:54

Лондон отказался предоставить России доступ к материалам дела Скрипаля

Текст: Юрий Когалов
Россия официально затребовала от Лондона предоставить ей доступ ко всем материалам по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, но получила отказ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сразу же, как только появились слухи, раздуваемые практически всеми членами английского руководства, насчет того, что в отравлении Скрипаля задействовано вещество, произведенное в РФ, мы тут же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия", - отметил Лавров. По его словам, в той же ноте Москва потребовала "предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка". "На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", - подчеркнул министр.

Фото: EPA
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Он также отметил, что российская сторона, хотя и готова к сотрудничеству, не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства. "Прежде чем ставить ультиматумы - отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Лондон должен был обратиться к Москве за разъяснениями, на что предоставляется 10 дней, и только если ответ не устроит британскую сторону - обратиться в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия.

Что касается самих обвинений, то Лавров назвал их "чушью". "Мы никакого отношения к этому не имеем", - заявил министр.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом, которое идентифицировали как газ "Новичок". В связи с тем, что его разработали в России, а РФ все еще "способна" его производить, британское правительство пришло к выводу, что "весьма вероятно", что Москва несет ответственность за атаку. Впрочем, Мэй допустила возможность, что отравляющее вещество попало в чужие руки.

Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 5 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

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