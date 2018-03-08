Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство‍

Скотленд-Ярд расценивает отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля как попытку убийства. Об этом, как передает The Guardian, заявил глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули.

"Произошедшее рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия", - отметил Роули. О каком именно веществе идет речь, он не уточнил.

По словам представителя Скотленд-Ярда, в настоящее время в больнице находятся трое пострадавших: Скрипаль, его дочь и полицейский, первым прибывший на место.

Как проинформировала глава британского МВД Эбер Радд, состояние представителя правоохранительных органов улучшилось, и он уже разговаривает со следователями. По ее словам, эксперты разделились на три группы и обследуют дом Скрипаля, паб, где он пил, и ресторан, где он ел, прежде чем ему стало плохо. Министр подчеркнула, что необходимо сначала установить тех, кто мог стоять за покушением, дождаться фактов, и только затем выдвигать обвинения в чей-либо адрес.

Напомним, в 2006 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам тюрьмы по обвинению в работе на британскую разведку. В 2010 году он был помилован указом президента РФ. После этого его и еще двоих осужденных обменяли на российских граждан, которые были задержаны в США. С той поры Скрипаль проживает в Великобритании.

5 марта его вместе с дочерью обнаружили в тяжелом состоянии близ одного из торговых центров Солсбери. Пострадавшие были доставлены в больницу. Западные СМИ воспользовались этой возможностью, чтобы в очередной раз выдвинуть версии о причастности России. Угрозы о возможном "жестком ответе" в адрес Москвы высказывал министр иностранных дел Борис Джонсон.