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08.03.2018 12:43
Рубрика: В мире

Полиция назвала отравление Скрипаля покушением на убийство‍

Текст: Юрий Когалов

Скотленд-Ярд расценивает отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля как попытку убийства. Об этом, как передает The Guardian, заявил глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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"Произошедшее рассматривается как серьезный инцидент, связанный с покушением на убийство с применением вещества нервно-паралитического действия", - отметил Роули. О каком именно веществе идет речь, он не уточнил.

По словам представителя Скотленд-Ярда, в настоящее время в больнице находятся трое пострадавших: Скрипаль, его дочь и полицейский, первым прибывший на место.

Как проинформировала глава британского МВД Эбер Радд, состояние представителя правоохранительных органов улучшилось, и он уже разговаривает со следователями. По ее словам, эксперты разделились на три группы и обследуют дом Скрипаля, паб, где он пил, и ресторан, где он ел, прежде чем ему стало плохо. Министр подчеркнула, что необходимо сначала установить тех, кто мог стоять за покушением, дождаться фактов, и только затем выдвигать обвинения в чей-либо адрес.

Фото: Принтскрин с YouTube
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Напомним, в 2006 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам тюрьмы по обвинению в работе на британскую разведку. В 2010 году он был помилован указом президента РФ. После этого его и еще двоих осужденных обменяли на российских граждан, которые были задержаны в США. С той поры Скрипаль проживает в Великобритании.

5 марта его вместе с дочерью обнаружили в тяжелом состоянии близ одного из торговых центров Солсбери. Пострадавшие были доставлены в больницу. Западные СМИ воспользовались этой возможностью, чтобы в очередной раз выдвинуть версии о причастности России. Угрозы о возможном "жестком  ответе" в адрес Москвы высказывал  министр иностранных дел Борис Джонсон.

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