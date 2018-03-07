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07.03.2018 20:40
Рубрика: В мире

Полиция приблизилась к разгадке отравления экс-полковника ГРУ Скрипаля

Текст: Александр Саможнев

Полиция Лондона установила вещество, от которого отравился бывший полковник ГРУ, 66-летний Сергей Скрипаль, и его дочь Юлия в городе Солсбери на юге Англии, сообщает телеканал SkyNews.

"Мы знаем  теперь больше о субстанции, которая привела к  отравлению пострадавших, рассчитываем на прорыв в расследовании этого дела", - заявила министр внутренних дел Амбер Радд.

По ее словам, для координации действий и устранения кризиса состоялось совещание антитеррористического подразделения Cobra. Полиция и другие ведомства также подключатся к расследованию. Оно должно базироваться на доказательствах, а не на слухах. На основании полученных данных руководство страны будет принимать соответствующие решения.

Фото: РИА Новости
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Министр заверила, что на месте происшествия в Солсбери проведена большая работа по сбору доказательств по факту отравления. "Были также приняты все меры, чтобы успокоить население в полной безопасности", - подчеркнула она. 

Радд информировала, что Скрипаль и его родственница находятся в палате интенсивной терапии в госпитале.  Расследование проводит антитеррористический  центр, хотя инцидент не рассматривается как терроризм. Полиция изъяла видеоматериалы обо всех передвижениях в воскресенье вечером Скрипаля и его дочери  и посещении пиццерии Zizzi в Солсбери. Пара была найдена в бессознательном состоянии на скамейке вблизи торгового центра.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, инцидент используется западными СМИ для нагнетания антироссийской кампании. Еще до прояснения ситуации стали звучать  недружественными заявления. В том числе, угрозы о возможном "жестком  ответе" в адрес Москвы высказывал  министр иностранных дел Борис Джонсон.

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В 2006 году бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам тюрьмы по обвинению в работе на британскую разведку. В 2010 году он был помилован указом президента РФ. После этого его и еще двоих осужденных обменяли на российских граждан, которые были задержаны в США. С той поры Скрипаль проживает в Великобритании.
 

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