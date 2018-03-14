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14.03.2018 18:05
Рубрика: Власть

МИД РФ: Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию

Текст: Константин Волков

В ответ на громкое заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявившей 14 марта, что "мы приостанавливаем все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне между Британией и Россией, включая отзыв приглашения министра иностранных дел Лаврова в Великобританию", российское внешнеполитическое ведомство ответило, что Лавров, собственно, не принимал такого приглашения.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера, - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захрова. - Тереза Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал".

Выступая в парламенте, Мэй также заявила, что из Великобритании будут высланы 23 российских дипломата, которым дается неделя на сборы.

Но при этом она подчеркнула, что "полный разрыв в отношениях с Москвой не в интересах Лондона".

Скандал возник после того, как в начале марта на скамейке в торговом центре британского города Солсбери были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, получившие отравление в результате воздействия неизвестного вещества, предположительно - нервно-паралитического действия.

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