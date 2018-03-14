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14.03.2018 21:32
Рубрика: Власть

МИД РФ: Лондон передал список дипломатов РФ, которые должны покинуть страну

Текст: Константин Волков

Великобритания передала Москве список из 23 российских дипломатов, которые должны в течение недели покинуть Соединенное королевство. Об этом заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на телеканале "Россия 1".

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"Сегодня список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть. Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата". Эти люди должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании.

Как подчеркнула Захарова, ответные меры со стороны Москвы будут опубликованы и переданы британской стороне. Также Захарова отметила, что российская сторона ожидает от Соединенного королевства выдачи более 40 россиян, обвиняемых на родине в различных преступлениях.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Среди них не только люди, которые привезли "грязные деньги", на самом деле, это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, коррупцию. Среди этих 40 есть серийные убийцы", сказала дипломат.

Такой ответ стал реакцией на заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, озвученные ею сегодня в парламенте. Она заявила о принятии ряда жестких мер в отношении России. Резкое охлаждение отношений между Лондоном и Москвой спровоцировано отравлением неизвестным веществом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - они были найдены в начале марта на скамейке в торговом центре британского города Солсбери.

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