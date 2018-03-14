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Рубрика: В мире

Минобороны РФ: Обстановка в Восточной Гуте стабилизировалась

Обстановка в Восточной Гуте за последние дни заметно стабилизировалась. Прежде всего - в северной части, в частности - в городе Дума, сообщает Минобороны РФ.

"Гуманитарная пауза, предусматривающая прекращение огня всеми враждующими сторонами и оказание гуманитарного содействия мирным жителям, в районе Думы соблюдается третьи сутки подряд", - говорится в сообщении, распространенном российским оборонным ведомством. Пауза в районе Думы продолжена на двое суток.

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Отмечается, что полностью прекращены перестрелки, а также любые боевые действия в Думе. Кроме того, в городе восстановлено свободное перемещение жителей.

По данным министерства, по гуманитарным коридорам город смогли безопасно покинуть 437 мирных жителей. "Завтра работа гуманитарных коридоров будет продолжена", - добавили в ведомстве.

В город за последнюю неделю при содействии российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии прибыли два гуманитарных конвоя с 318 тоннами продуктов, предметов первой необходимости и медикаментами.

В четверг для оказания помощи населению запланирован заход еще одного гуманитарного конвоя из 20 грузовиков.

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