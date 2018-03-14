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14 марта 2018 г.

Постановление правительства Москвы от 13 марта 2018 года № 176-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2017 г."

Дата подписания 13 марта 2018 г.
Опубликован 14 марта 2018 г.

Комментарии Российской Газеты

В Москве вырос прожиточный минимум

В соответствии с законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2017 г. :

- в расчете на душу населения 15 397 рублей;

- для трудоспособного населения 17 560 рублей;

- для пенсионеров 10 929 рублей;

- для детей 13 300 рублей.

2. Установить, что до установления величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2018 г. в целях осуществления социальных выплат, при назначении (предоставлении) которых учитывается величина прожиточного минимума в городе Москве, и (или) социальных выплат, размер которых зависит от величины прожиточного минимума в городе Москве, определения условий платы за предоставление социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в городе Москве применяется величина прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2017 г.

З. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Печатникова Л. М.

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

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