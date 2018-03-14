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14.03.2018 12:47
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве вырос прожиточный минимум

Текст: Ангелина Зеленькова

Прожиточный минимум в четвертом квартале в столице вырос за год на 305 рублей и составил 15 397 рублей на душу населения. Об этом говорится в новом постановление правительства Москвы, размещенном на портале мэра столицы.

Фото: depositphotos.com
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Больше всего вырос прожиточный минимум для трудоспособного населения - на 341 рублей - с 17 219 рублей в четвертом квартале 2016 года до 17 560 рублей. Для пенсионеров минимум стал больше 214 рублей и составил 10 929 рублей, а для детей вырос на 311 рублей до13 300 рублей.

Прожиточный минимум - оценка стоимости потребительской корзины, в которую входят продукты питания и непродовольственные товары, а также обязательные платежи и сборы. Именно из этой суммы рассчитываются дотации малоимущим и другим социально незащищенным слоям граждан, такие как дополнительное пособие при рождении ребенка, ежемесячные пособия на ребенка, единовременная материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Показатель учитывается при определении права на социальную стипендию студентам, постановке на учет для улучшения жилищных условий, предоставлении бесплатной юридической помощи, расчете субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

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