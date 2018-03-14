Последний четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в ответной встрече "Барселоны" и "Челси". Небольшое преимущество перед этой игрой у испанцев.

Первая игра прошла под диктовку англичан. Антонио Конте собрался и провел отличную тактическую подготовку английского гранда. Первый удар в створ ворот каталонцы нанесли лишь спустя час после начала игры, в то время как "Челси" постоянно напрягал Марка-Андре тер Штегена. Один только Виллиан обстучал обе барселонские штанги. В итоге он же и забил.

Постоянное давление "Челси" чуть было не принесло и более существенный успех. Лондонцы могли получить гораздо более солидный результат, но хозяев подвела ошибка Кристенсена. Скандинав решил отдать пас вдоль собственной штрафной. Последствия оказались плачевными - опасная затея привела к перехвату Иньесты и пасу в центр штрафной на Месси, а лучший игрок мира спокойно уложил мяч в угол. Гол на чужом поле пока что выводит в следующий раунд "Барсу".

Видимо, последней надеждой для "Челси" сыграть в Лиге чемпионов через год остается победа в текущем розыгрыше. "Синие" упали уже на пятое место в чемпионате Англии и отстают от четвертой строчки на 4 очка. Вроде немного, но команду сильно лихорадит последние месяцы. Придется по-максимуму цепляться в Испании, чтобы хоть как-то спасти сезон.

Матч начнется в 22:45 по Москве, не проспите онлайн-трансляцию!