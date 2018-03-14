Песков: Москва не имеет никакого отношения к инциденту со Скрипалем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет никакого отношения к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, который подвергся воздействию нервно- паралитического вещества в Великобритании. Об этом информирует ТАСС.

"Позиция Москвы хорошо известна, позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона. Она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также заявил: "Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет языка ультиматума".

Кроме того, Песков отметил, что Кремль не может выдвигать версии о том, кто стоит за отравлением Скрипаля.

"Это не наше дело - высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны", - сказал Песков.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй практически обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила, что ожидает ответа из Москвы на обвинения до среды.