Мэй озвучит решение по делу Скрипаля в среду

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучит в среду решение по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил посол Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу по итогам встречи с первым заместителем министр иностранных дел РФ Владимиром Титовым. В МИД посол был вызван в связи с заявлением Мэй, обвинившей Россию в причастности к отравлению Скрипаля газом "Новичок".

"Я подтвердил, что мы ожидаем к концу дня от российского государства объяснений, как это вещество было использовано в Солсбери. Премьер-министр примет решение, кто ответственен, и озвучит его завтра", - заявил дипломат.

Как отмечает ТАСС, встреча посла в МИД РФ длилась около получаса, после короткого заявления дипломат уехал вместе с сопровождавшими его сотрудниками посольства.

Ранее Мэй на основании того, что нервно-паралитический газ "Новичок" был разработан в России и страна способна его производить, заявила, что "весьма вероятно", что Москва несет ответственность за атаку. Впрочем, Мэй допустила возможность, что отравляющее вещество попало в чужие руки.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отверг все обвинения, назвав их "чушью". "Мы никакого отношения к этому не имеем. Россия не виновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", - отметил министр. По его словам, Москва потребовала предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, однако ей в этом было отказано.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 5 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.