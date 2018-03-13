Новости

Журналисты Союзного государства обсудили проблемы интернет-аудитории 19:16
Сирийские войска нашли опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте 18:48
Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке 18:45
В Удмуртии в ДТП погибли младенец и пенсионерка 18:44
Олега Табакова похоронят рядом с Леонидом Броневым 18:37
В США автобус со школьниками упал в ущелье 18:35
Mitsubishi Eclipse Cross для России получит турбомотор на 92-м бензине 18:28
Умер рэпер и актер Крэйг Мак 18:19
В Петербурге прогремел взрыв в жилом доме 18:17
В центре "Сколково" показали, как избавиться от мусорных полигонов 18:15
Евролига перенесла матч ЦСКА - "Црвена Звезда" на другой день 18:15
Беспилотное летающее такси начали тестировать в Новой Зеландии 18:11
Володин: Смена госсекретаря - внутреннее дело США 18:10
В Сирии суперминометы М-240 хоронят террористов в "крысиных норах" 18:07
Минск и Москва проведут переговоры по поставкам "молочки" 18:00
Путин поговорил с дагестанцами 17:57
Мария Захарова прокомментировала отставку Тиллерсона 17:56
В Подмосковье пожаловались на слишком горячее водоснабжение 17:48
Министр обороны США срочно прилетел в Афганистан 17:44
Под Ульяновском стартовали учения десантников России и Беларуси 17:36
Мэй озвучит решение по делу Скрипаля в среду 17:27
Пушков прокомментировал назначение Помпео на место Тиллерсона 17:26
Дворкович: Дефицит отечественного молока в РФ составил 25 процентов 17:25
Косачев: Замена госсекретаря США не изменит вектор внешней политики 17:18
Евросоюз согласился с выводами Роспотребнадзора по спиннерам 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 17:27
Рубрика: Власть

Мэй озвучит решение по делу Скрипаля в среду

Текст: Юрий Когалов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй озвучит в среду решение по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил посол Соединенного Королевства в Москве Лори Бристоу по итогам встречи с первым заместителем министр иностранных дел РФ Владимиром Титовым. В МИД посол был вызван в связи с заявлением Мэй, обвинившей Россию в причастности к отравлению Скрипаля газом "Новичок".

"Я подтвердил, что мы ожидаем к концу дня от российского государства объяснений, как это вещество было использовано в Солсбери. Премьер-министр примет решение, кто ответственен, и озвучит его завтра", - заявил дипломат.

Фото: EPA
Почему Лондону выгоден скандал с отравлением экс-полковника ГРУ

Как отмечает ТАСС, встреча посла в МИД РФ длилась около получаса, после короткого заявления дипломат уехал вместе с сопровождавшими его сотрудниками посольства.

Ранее Мэй на основании того, что нервно-паралитический газ "Новичок" был разработан в России и страна способна его производить, заявила, что "весьма вероятно", что Москва несет ответственность за атаку. Впрочем, Мэй допустила возможность, что отравляющее вещество попало в чужие руки.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отверг все обвинения, назвав их "чушью". "Мы никакого отношения к этому не имеем. Россия не виновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", - отметил министр. По его словам, Москва потребовала предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, однако ей в этом было отказано.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Британии. The Times сообщила, что он был особо ценным агентом британской разведки МИ-6. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 5 марта вместе со своей дочерью он был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

Главное сегодня

Медведев: Будущее транзита газа через Украину - вопрос целесообразности
В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету "Сармат"
В Раде обвинили Надежду Савченко в побеге в Россию
Путин: Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером
Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады