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14.03.2018 12:37
Рубрика: Власть

Песков рассказал, как изменятся отношения с США при новом госсекретаре

Отношения России и США, скорее всего, не смогут стать еще хуже с приходом нового госсекретаря. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения вряд ли приходится", - цитирует "Интерфакс" представителя Кремля.

Песков отметил, что при этом все равно "надежда остается" на трезвый подход к взаимодействию с американской стороной.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон ушел в отставку по указу президента США Дональда Трампа. Его сменил экс-директор ЦРУ Майк Помпео.

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