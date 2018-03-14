Песков рассказал, как изменятся отношения с США при новом госсекретаре

Отношения России и США, скорее всего, не смогут стать еще хуже с приходом нового госсекретаря. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения вряд ли приходится", - цитирует "Интерфакс" представителя Кремля.

Песков отметил, что при этом все равно "надежда остается" на трезвый подход к взаимодействию с американской стороной.

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон ушел в отставку по указу президента США Дональда Трампа. Его сменил экс-директор ЦРУ Майк Помпео.