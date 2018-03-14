Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля

Российское диппредставительство в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России.

"Посольство РФ в Великобритании запрашивает консульский доступ к дочери Сергея Скрипаля", - сообщил ТАСС источник в МИД РФ.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Предполагается, что они были отравлены веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок". В настоящее время они, а также сотрудник полиции, также получивший отравление, находятся в больнице.

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй в минувший понедельник практически обвинила Россию в причастности к отравлению. Она также заявила, что ожидает ответа из Москвы на обвинения до среды. В Москве отвергли все обвинения и призвали Лондон обойтись без запугивания и не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой. В МИД России назвали ситуацию вокруг отравления Скрипаля "колоссальной международной провокацией".