Посольство РФ: В упадке отношений виновно нынешнее руководство Британии

Новости

Ассанж прокомментировал выступление британского премьер-министра 18:46
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров 18:45
Кандидат в премьеры Италии пообещал бороться за отмену санкций против РФ 18:45
Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье 18:38
Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны" 18:35
Матвиенко призвала жестко отреагировать на действия Великобритании 18:31
СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака 18:26
Мантуров: Фарнборо себя изжил, для России он неинтересен 18:20
Депутаты и философы призвали москвичей проголосовать на выборах 18:14
Марка Carl F. Bucherer приняла участие в Байкальском ледовом марафоне 18:13
Марго Робби снимется в новой картине Квентина Тарантино 18:12
Число жертв ЧП под Москвой выросло до шести 18:10
МИД РФ: Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию 18:05
Косачев: Лондон ведет крайне грязную политическую игру 18:02
На Ярославском направлении восстановлено движение поездов 17:59
Маколей Калкин назвал Стивена Хокинга своим любимым героем "Симпсонов" 17:59
Латвия готова продлить забор на границе с Россией на 100 км 17:55
Житель Воронежа задержан за нападение на школьницу 17:54
СМИ: Великобритания полвека будет платить взносы после выхода из ЕС 17:45
"Нежно-ласковый, как кактус": вышел дублированный трейлер "Гринча" 17:42
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни 17:40
Жену экс-президента Южной Кореи допросят по подозрениям в коррупции 17:39
Сериал "Изгоняющий дьявола" оказался под угрозой закрытия 17:37
Слуцкий связал "дело Скрипаля" с выборами президента РФ 17:36
В Петербурге угонщик выпрыгнул из конвойной машины в канал 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 17:17
Рубрика: Власть

Посольство РФ: В упадке отношений виновно нынешнее руководство Британии

Текст: Станислав Хамдохов
Посольство России в Лондоне назвало враждебным и неприемлемым шагом требование о высылке из страны 23 российских дипломатов. В связи с этим в диппредставительстве возложили вину за упадок российско-британских отношений на нынешнее руководство Великобритании.

"Четырнадцатого марта посол РФ Александр Яковенко был вызван в Форин-Офис, где ему было объявлено об объявлении 23 дипломатов персонами нон грата. Рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.

Мария Захарова жестко ответила Терезе Мэй на слова о Сергее Лаврове

Ранее в среду стало известно, что Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. Им дается неделя на сборы.

Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй заявила, что отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она пригрозила, что Лондон начнет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит "сомнительные счета".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Предполагается, что они были отравлены веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок".  В настоящее время они  находятся в больнице.

Главное сегодня

"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе
Еврокомиссия объявила о подорожании шенгенских виз
ООН назвала самые счастливые страны мира