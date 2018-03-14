Посольство РФ: В упадке отношений виновно нынешнее руководство Британии

Посольство России в Лондоне назвало враждебным и неприемлемым шагом требование о высылке из страны 23 российских дипломатов. В связи с этим в диппредставительстве возложили вину за упадок российско-британских отношений на нынешнее руководство Великобритании.

"Четырнадцатого марта посол РФ Александр Яковенко был вызван в Форин-Офис, где ему было объявлено об объявлении 23 дипломатов персонами нон грата. Рассматриваем этот враждебный шаг как неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании", - говорится в заявлении посольства.

Ранее в среду стало известно, что Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля. Им дается неделя на сборы.

Премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй заявила, что отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Великобританию. Также она пригрозила, что Лондон начнет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит "сомнительные счета".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Предполагается, что они были отравлены веществом, которое идентифицировано как газ "Новичок". В настоящее время они находятся в больнице.