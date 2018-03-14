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Рубрика: В мире

Посольство РФ запросило у Лондона информацию о смерти Глушкова

Посольство РФ в Великобритании официально запросило у властей страны информацию об обстоятельствах смерти Николая Глушкова. Гражданин РФ, предприниматель, экс-глава финансового департамента АвтоВАЗа и бывший заместитель гендиректора "Аэрофлота" скончался в Лондоне 12 марта.

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"Сегодня посольство официально запросило нотой всю информацию, которой располагает британская сторона в отношении российского гражданина [Николая Глушкова]. Расследование ведется абсолютно нетранспарентно, британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству. Все это не может не вызывать сожаления", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

Источник добавил, что до сих пор посольство не имеет никакой информации о ходе расследования обстоятельств смерти Глушкова.

"Мы удивлены неготовностью и нежеланием британских властей в полном объеме информировать нас как в отношении отравления россиян Сергея и Юлии Скрипалей, так и по обстоятельствам смерти Николая Глушкова", - констатировали в учреждении.

Ранее в среду в Скотланд-Ярде заявили, что причины смерти россиянина пока неизвестны. "Никаких новостей на данный момент нет. Мы по-прежнему воспринимаем эту смерть как необъяснимую. Ждем результатов вскрытия, после этого обновим информацию", - цитирует РИА Новости представителя лондонской полиции.

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В то же время во вторник Скотланд-Ярд заявил, что нет никаких оснований для того, чтобы связывать смерть Николая Глушкова с отравлением Скрипалей.

Глушков известен как соратник покойного предпринимателя Бориса Березовского. В 2004 году он был приговорен к трем годам и трем месяцам заключения по делу о хищении средств авиакомпании. В 2010-м россиянин получил политическое убежище в Великобритании. В марте 2017-го Савеловский суд Москвы заочно приговорил предпринимателя к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-е годы.

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