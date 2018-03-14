Постпред РФ при ЕС: За делом Скрипаля не могли стоять российские власти

Власти России не могли стоять за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По словам высокопоставленного дипломата, он "глубоко сопереживает по поводу всей ситуации, которая случилась в Солсбери". "Тем, кто пострадал от этого ядовитого вещества, я желаю скорейшего выздоровления, в том числе Скрипалю и его дочери. Но я должен сказать, что российские власти, российское государство не используют такие меры по отношению к своим оппонентам, я могу заверить вас в этом", - цитирует РИА Новости заявление Чижова.

Постпред РФ при ЕС скептически отнесся к предположению, что и Скрипаля можно назвать оппонентом Кремля. "И для сегодняшних российских властей не было ничего лучше, чем избавляться от них за неделю до выборов. Вы думаете, это логично?", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Скрипаль был арестован в России в 2004 году, а затем приговорен к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году власти РФ выдали его США в обмен на 10 российских разведчиков. Вскоре Скрипаль перебрался в Британию и с тех пор там проживал. 4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ вместе со своей дочерью Юлией был найден в тяжелом состоянии на скамейке в торговом центре в городе Солсбери. Сейчас они находятся в больнице.

