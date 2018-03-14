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Рубрика: В мире

Президент Германии утвердил Меркель в должности канцлера ФРГ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил в должности канцлера Ангелу Меркель после ее избрания в бундестаге. Об этом информирует РИА Новости.

Церемония прошла в среду в президентской резиденции - дворце Бельвю в Берлине.

Путин поздравил Меркель с переизбранием

Уже известно, что свой первый зарубежный визит после переизбрания Меркель нанесет в Париж. Там она проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Тем временем были оглашены точные результаты тайного голосования. За Меркель отдали голоса 364 депутата из 692, четыре бюллетеня признаны недействительными. Необходимый минимум для переизбрания составлял 355 голосов.

Ангела Меркель впервые стала канцлером Германии в 2005 году. Она является первой и единственной женщиной на посту канцлера в истории страны.

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