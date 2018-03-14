Президент Колумбии мечтает получить Нобелевскую премию мира

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос мечтает до конца срока действия своего мандата заслужить Нобелевскую премию мира. В мае в стране пройдут выборы главы государства, а 7 августа состоится инаугурация нового президента. И чтобы мечта Сантоса осуществилась, ему необходимо добиться мира в Колумбии.

Эта задача уже наполовину им выполнена. Главное партизанское движение - Революционные вооруженные силы Колумбии, более известные как ФАРК, - подписало мирное соглашение с правительством. В 2017 году группировка преобразовалась в политическую партию под названием "Альтернативная революционная сила Колумбии", и на минувшее воскресенье приняла участие в своих первых выборах. Впрочем, не слишком удачно, партия не смогла заполучить достаточно голосов для прохождения в парламент, тем не менее она будет представлена в нем 10 депутатами. Эти места ей гарантированы подписанным в прошлом году мирным соглашением.

Теперь Сантосу необходимо добиться роспуска другого партизанского движения - Армии национального освобождения. В прошлом году колумбийскому правительству удалось договориться с ней о перемирии, однако в январе группировка возобновила вооруженное противостояние. Шанс на продолжение мирных переговоров дает объявление о прекращении огня в связи с проведением голосования в стране. Как отметил президент Колумбии, "это были самые мирные и прозрачные выборы за более чем полвека", "ФАРК обменяла пули на голоса, ради этого и был начат минный процесс".

В связи с открывшимися перспективами Сантос поручил главе переговорной команды Густаво Беллу возобновить диалог с Армией национального освобождения. "Я надеюсь, что это приведет к демобилизации, разоружению и реинтеграции группировки, то есть полному миру, которого так долго ждали колумбийцы", - заявил президент.

В настоящее время Армия национального освобождения насчитывает около 2 тысяч членов. Несмотря на проявленную ранее готовность к переговорам, группировка продолжает похищать людей, атаковать армейские подразделения, взрывать газопроводы. Именно это настраивает консервативную часть колумбийского общества против мирного соглашения с Армией национального освобождения.