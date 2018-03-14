Пушков: "Нафтогаз" довел отношения с "Газпромом" до крайней точки

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что "Нафтогаз" довел отношения с "Газпромом" до крайней точки. Об этом российский сенатор написал в микроблоге в Twitter.

Ранее глава "Газпромома" Алексей Миллер заявил, что Москва ждет доказательств выгоды транзита газа через украинскую территорию. В свою очередь в "Нафтогазе" отметили, что Киев уже доказал способность обеспечивать транзит "голубого топлива" в самых сложных условиях.

"Нафтогаз" теперь пытается доказать "надежность и безопасность" транзита газа через Украину, - написал Пушков. - Но поздно пить боржоми. Раньше надо было думать и доказывать, не доводя отношения с поставщиком до крайней точки. Сами себя наказали".

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" более 4,6 млрд долларов за недопоставку транзитного газа. В российской корпорации раскритиковали вердикт и заявили, что намерены расторгнуть существующие контракты с украинской компанией через этот же арбитраж.