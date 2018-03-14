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14.03.2018 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв ЧП под Москвой выросло до шести

Текст: Сергей Бабкин

Количество жертв коммунального ЧП в Ногинском районе Подмосковья возросло до шести человек. Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе областного ГСУ СК.

Фото: depositphotos.com
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Тела 74-летней женщины и ее 54-летнего сына обнаружили во время обхода дома в поселке Красный электрик. Они жили прямо над той квартирой, где ранее погибла женщина и трое детей 3, 6 и 11 лет.

Как уже сообщала "РГ", при осмотре квартиры многодетной семьи следователи выяснили, что конфорки на газовой плите были открыты. Вероятнее всего, домочадцы так сушили белье или просто грелись.

По предварительной версии все шесть человек в жилом доме погибли от отравления газом. Доследственная проверка продолжается. 

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