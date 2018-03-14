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14.03.2018 17:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье женщина и трое детей отравились угарным газом

Текст: Ирина Рыбникова

В поселке Красный Электрик, который находится в подмосковном Ногинске, погибли женщина и трое ее несовершеннолетних детей трех, шести и одиннадцати лет.

В Иванове от отравления газом погибла семья из трех человек

Признаков насильственной смерти не обнаружено. "По предварительным данным, в квартире на кухне были открыты газовые конфорки для сушки белья либо обогрева. Следствие не исключает вероятность, что смерть наступила в результате отравления газом", - сообщает пресс-служба регионального главка следственного комитета.

Напомним, несколько дней назад аналогичный случай произошел в Талдомском районе Подмосковья. Там от отравления угарным газом погибли семейная пара и их шестилетняя дочь, приехавшие на выходные в дачный поселок. 

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