Ярославским олимпийцам подарят квартиры

Призеру Олимпиады в Корее фристайлисту Илье Бурову и его тренеру Александру Понгильскому подарят квартиры.

В правительстве Ярославской области рассказали, что покупка жилья будет профинансирована из внебюджетных источников - за счет средств благотворительного фонда "Центр социальных инициатив Ярославской области".

Кроме того, по указу губернатора региона Дмитрия Миронова спортсмены награждены медалями "За труды во благо земли Ярославской". По словам Дмитрия Миронова, в трудных условиях психологического давления они достойно представляли страну на Олимпиаде в Корее.

- Поэтому я подписал указ о награждении членов олимпийской команды России от Ярославской области и их наставников, - пояснил глава региона. И поблагодарил олимпийцев "за мужество и волю к победе".