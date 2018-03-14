Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье

Сотрудники ГСУ СК по Московской области назвали предварительную причину ЧП в Ногинском районе, которое привело к гибели шести человек.

По предварительным данным, в квартире на первом этаже горела конфорка на газовой плите. Над ней сушились детские вещи. Рядом работала отопительная колонка. Вероятно, в комнате скопился газ, который потом по вентиляции попал в квартиру этажом выше. Но точную причину установят судебно-медицинские эксперты.

Напомним, что в результате трагедии в поселке Красный Электрик погибли шесть жителей двухэтажного дома: две женщины, один мужчина и трое детей в возрасте от 3 до 11 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.