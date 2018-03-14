Новости

Ассанж прокомментировал выступление британского премьер-министра 18:46
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров 18:45
Кандидат в премьеры Италии пообещал бороться за отмену санкций против РФ 18:45
Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье 18:38
Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны" 18:35
Матвиенко призвала жестко отреагировать на действия Великобритании 18:31
СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака 18:26
Мантуров: Фарнборо себя изжил, для России он неинтересен 18:20
Депутаты и философы призвали москвичей проголосовать на выборах 18:14
Марка Carl F. Bucherer приняла участие в Байкальском ледовом марафоне 18:13
Марго Робби снимется в новой картине Квентина Тарантино 18:12
Число жертв ЧП под Москвой выросло до шести 18:10
МИД РФ: Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию 18:05
Косачев: Лондон ведет крайне грязную политическую игру 18:02
На Ярославском направлении восстановлено движение поездов 17:59
Маколей Калкин назвал Стивена Хокинга своим любимым героем "Симпсонов" 17:59
Латвия готова продлить забор на границе с Россией на 100 км 17:55
Житель Воронежа задержан за нападение на школьницу 17:54
СМИ: Великобритания полвека будет платить взносы после выхода из ЕС 17:45
"Нежно-ласковый, как кактус": вышел дублированный трейлер "Гринча" 17:42
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни 17:40
Жену экс-президента Южной Кореи допросят по подозрениям в коррупции 17:39
Сериал "Изгоняющий дьявола" оказался под угрозой закрытия 17:37
Слуцкий связал "дело Скрипаля" с выборами президента РФ 17:36
В Петербурге угонщик выпрыгнул из конвойной машины в канал 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники ГСУ СК по Московской области назвали предварительную причину ЧП в Ногинском районе, которое привело к гибели шести человек.

В Подмосковье женщина и трое детей отравились угарным газом

По предварительным данным, в квартире на первом этаже горела конфорка на газовой плите. Над ней сушились детские вещи. Рядом работала отопительная колонка. Вероятно, в комнате скопился газ, который потом по вентиляции попал в квартиру этажом выше. Но точную причину установят судебно-медицинские эксперты.

Напомним, что в результате трагедии в поселке Красный Электрик погибли шесть жителей двухэтажного дома: две женщины, один мужчина и трое детей в возрасте от 3 до 11 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главное сегодня

"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе
Еврокомиссия объявила о подорожании шенгенских виз
ООН назвала самые счастливые страны мира