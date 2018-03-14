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14.03.2018 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы лучшие малые города России для летнего отдыха

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Российский сервис бронирования жилья Tvil назвал популярные у туристов малые города России для путешествий летом 2018 года.

Фото: Георгий Долгопский/Wikimedia.org
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В рейтинг вошли населенные пункты с численностью жителей меньше 15 тысяч человек, в которых бронировали отдых на пять ночей и больше. Оценка производилась по ранним броням отелей, квартир и домов для проживания с 1 июня по 31 августа 2018 года.

В итоге в пятерку самых популярных у туристов малых городов вошли Олонец в Карелии, Мышкин в Ярославской области, Кашин в Тверской области, Камское Устье в Татарстане и Умба в Мурманской области. Сутки в Мышкине обойдутся в среднем в 5 600 рублей, в Кашине - в 7 500. В Олонце жизнь туриста дешевле - в среднем 3 200 рублей в сутки.

Справка "РГ"

Олонец - одно из древнейших поселений Карелии. Обнаруженные здесь стоянки людей датированы вторым тысячелетием до нашей эры. Город сохранил планировку XVIII века, в нем и окрестных деревнях остались старинные деревянные храмы и часовни.

Расположенный на берегу Волги Мышкин с населением менее шести тысяч человек ежегодно принимает до 140 тысяч туристов. Город входит в "Золотое кольцо России", здесь есть "Мышкины палаты" музеи Мыши, уникальной техники, "водочного короля" Петра Смирнова и другие интереснейшие экспозиции.

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