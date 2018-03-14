Названы самые популярные госуслуги среди жителей Подмосковья

Больше 82% жителей Подмосковья обращались за государственными и муниципальными услугами в 2017 году. Из них большинство (88%) получили услуги в электронном виде через интернет. Остальные (55%) обращались за услугами в МФЦ и (33%) лично приходили в государственные и муниципальные учреждения. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса независимого исследовательского агентства Magram Market Research, который проводился в декабре 2017 года среди 4500 жителей Московской области старше 18-ти лет.

Как показал опрос, 83% респондентов в возрасте 25 - 55 лет и старше обращались за госуслугами в течение года. Реже обращалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет - их оказалось 73%. Интернетом при этом пользуются чаще горожане, чем сельские жители. Больше всего через интернет обращаются за услугами, связанными со здоровьем, ЖКХ, налогами и сборами. При этом женщин интересует преимущественно медицинские услуги, а мужчин - услуги МВД и ГИБДД. Также сфера образования и науки в два раза популярнее среди женщин.

В основном жители области ищут информацию на официальных сайтах (75%), записываются на прием в различные учреждения (67%) и проводят обязательные платежи (54%).

На вопрос о регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и муниципальном портале утвердительно ответили 80% жителей Подмосковья. Причем среди сельских жителей доля зарегистрированных меньше, чем среди горожан: 74% и 81%, соответственно.

При этом на вопрос о качестве предоставленных через Интернет госуслуг ответ практически однозначный - 98% жителей Подмосковья полностью или частично удовлетворены оказываемыми услугами.